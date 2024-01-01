Un père et son fils de 7 ans tués dans une collision à Thénouville, dans l'Eure

Un homme de 35 ans et son enfant ont perdu la vie ce dimanche dans un accident impliquant deux véhicules sur la route départementale 124, dans le secteur de Grand-Bourgtheroulde. Deux autres personnes ont été blessées, dont une grièvement.

Publié le Dimanche 30 Août 2026 à 17:47