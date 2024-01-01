Un père et son fils de 7 ans tués dans une collision à Thénouville, dans l'Eure

Le drame s’est produit sur la route de Boissey, à hauteur de Thénouville, dans l’Eure. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, deux véhicules sont entrés en collision. Quatre victimes ont été prises en charge par les secours.
Dans l’une des voitures, les sapeurs-pompiers ont découvert un homme de 35 ans et son fils de 7 ans, tous deux inconscients et dans un état critique. Malgré les soins prodigués, ils n’ont pas pu être réanimés. Leur décès a été constaté sur place par le médecin du Smur.
Dans l’une des voitures, les sapeurs-pompiers ont découvert un homme de 35 ans et son fils de 7 ans, tous deux inconscients et dans un état critique. Malgré les soins prodigués, ils n’ont pas pu être réanimés. Leur décès a été constaté sur place par le médecin du Smur.
Un blessé grave évacué vers le CHU de Rouen
Un second homme de 35 ans, qui se trouvait dans le même véhicule, a été grièvement blessé. Désincarcéré par les sapeurs-pompiers, il a été évacué sous assistance médicale vers le CHU Charles-Nicolle, à Rouen, relate le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27).
Le conducteur de l’autre voiture, également âgé de 35 ans, a été blessé plus légèrement. Classé en urgence relative, il a été transporté au centre hospitalier d’Elbeuf.
Une vingtaine de sapeurs-pompiers et deux équipes du Smur ont été mobilisés, dont l’une acheminée par Dragon 76, l’hélicoptère de la Sécurité civile. La gendarmerie a ouvert une enquête afin d’établir les circonstances exactes de cette collision mortelle.
Le conducteur de l’autre voiture, également âgé de 35 ans, a été blessé plus légèrement. Classé en urgence relative, il a été transporté au centre hospitalier d’Elbeuf.
Une vingtaine de sapeurs-pompiers et deux équipes du Smur ont été mobilisés, dont l’une acheminée par Dragon 76, l’hélicoptère de la Sécurité civile. La gendarmerie a ouvert une enquête afin d’établir les circonstances exactes de cette collision mortelle.