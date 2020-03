En Seine-Maritime, les marchés de plein air autorisés dans une vingtaine de communes

La préfecture a défini la liste des consignes particulières indispensables à la tenue de ces marchés :



Organisation du marché

• L'implantation du marché doit permettre de séparer les étals



• La présence sur le marché doit être compatible avec la configuration des lieux pour éviter la concentration de personnes



• Les horaires pourront être étendus afin d'eviter les pics de fréquentation



• La fréquentation du marché est limitée à un membre par foyer



• L’application rigoureuse des gestes barrières doit être observée



• La mise à disposition de gel hydro-alcoolique et la friction des mains à l'entrée et à la sortie du marché est obligatoire



• L'installation de barrières perpendiculaires aux étals et aux deux extrémités est indispensable afin d'éviter un rassemblement de personnes devant les étals



• La distanciation d’un mètre minimum entre chaque personne doit être respectée Une matérialisation de cette distance au sol pour les files d’attente est nécessaire.



• Les mesures de vigilance seront affichées aux abords des marchés, comme c’est le cas pour les autres lieux pouvant accueillir du public



• Du personnel sera mis à disposition pour le filtrage et le contrôle du marché.



Pratique de vente et distribution des denrées



• Le commerçant doit servir les clients à l'aide d'ustensiles dédiés



• Les clients ont interdiction de toucher les produits



• Le paiement sans contact doit être favorisé autant que possible



• Des protections en plexiglas ou en film polyéthylène doivent protéger les denrées



• Le port du masque pour les commerçants est indispensable s'ils vendent des denrées alimentaires fraiches directement consommables



• Si possible, dédier un salarié à l'encaissement ; le cas échéant se désinfecter les mains après avoir manipulé de l'argent.



La mise en place de contrôles permettra de vérifier le respect des consignes de sécurité et des gestes barrières.