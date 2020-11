En Normandie, une personne sur cinq dépistée est positive au Covid-19

Cette accélération est également constatée chez les plus de 65 ans pour qui l’incidence est de 306,1 (contre 285,9 il y a trois jours).



Aujourd’hui, mardi 3 novembre, trois patients sur quatre en réanimation ont plus de 60 ans : « pour protéger les plus fragiles, le strict respect des gestes barrières s’impose, notamment lors des visites aux personnes âgées, à domicile ou en EHPAD », insiste l’ARS.



Dès cette semaine, une campagne de dépistage est engagée auprès des 25 000 professionnels des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) normands par des tests antigéniques, avec des résultats rapides en 15 à 20 minutes.