Dimanche 30 août 2026 : les 5 infos du jour

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Un homme de 35 ans et son fils de 7 ans ont perdu la vie dans une collision entre deux voitures sur la route de Boissey, à Thénouville (Eure). Un autre homme de 35 ans, grièvement blessé et désincarcéré, a été évacué médicalisé vers le CHU de Rouen ; le conducteur du second véhicule a été plus légèrement touché. Une enquête de gendarmerie doit établir les circonstances du drame.Une chute dans le peloton a provoqué un accident en chaîne dimanche matin sur la route de Lyons, à Écouis (Eure). Onze coureurs ont été pris en charge, dont un homme de 27 ans et un adolescent de 16 ans grièvement blessés, l’un souffrant d’une fracture du fémur et l’autre d’un pneumothorax. Tous deux ont été évacués médicalisés vers le CHU de Rouen.Un homme de 49 ans a été interpellé à la gare des Essarts-le-Roi (Yvelines) après des dégradations commises à l’intérieur d’un train. Des sièges et des éclairages LED ont été endommagés ; le voyageur, en état d’ivresse, est également soupçonné d’avoir outragé les policiers venus l’interpeller.Deux engins capables de circuler sur les berges et de naviguer seront réceptionnés lundi à Sainte-Opportune-la-Mare (Eure). Financés grâce à une subvention de 228 800 euros de la Région Normandie, ils permettront de couper la végétation aquatique tout en maintenant l’eau dans les mares de chasse.Info publiée samedi 29 août. Des inscriptions injurieuses visant le maire, Yves Tasse, ainsi que les touristes ont été découvertes sur un ancien bâtiment public à Veules-les-Roses (Seine-Maritime). La municipalité a annoncé son intention de déposer plainte et de faire procéder rapidement à leur effacement.