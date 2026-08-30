Trains vers la Normandie : trafic toujours perturbé après un incident entre Poissy et Vernouillet

Les voyageurs à destination de la Normandie doivent s’attendre à des perturbations. Un incident affectant une installation ferroviaire entre Poissy et Vernouillet, dans les Yvelines, a désorganisé le trafic sur les lignes Paris–Rouen–Le Havre et Paris–Caen–Cherbourg.
À 19 h 20, SNCF Nomad Train signalait des difficultés dans les deux sens et estimait un retour à la normale vers 21 heures. La situation s’est améliorée depuis en direction de Paris.
À 19 h 20, SNCF Nomad Train signalait des difficultés dans les deux sens et estimait un retour à la normale vers 21 heures. La situation s’est améliorée depuis en direction de Paris.
Des perturbations au départ de Paris
Dans un nouveau point diffusé à 20 heures, la SNCF indique que les trains circulent désormais normalement de la Normandie vers Paris. Le trafic reste en revanche perturbé dans le sens Paris–Normandie.
Des agents sont mobilisés sur place pour remettre les installations en état. Les voyageurs sont invités à vérifier les horaires et la circulation de leur train avant de se rendre en gare.
Des agents sont mobilisés sur place pour remettre les installations en état. Les voyageurs sont invités à vérifier les horaires et la circulation de leur train avant de se rendre en gare.
Reprise progressive du trafic
La SNCF annonce vers 21h30 la reprise progressive de la circulation des trains vers la Normandie. Mais prévient que des retards sont cependant à prévoir jusqu’à la fin du service.
🟢 #FlashInfoTraficNomadTrain 21h25
⚠️ Dérangement d'une installation entre Poissy et Vernouillet, sur les lignes Paris-Rouen-Le Havre et Paris Caen-Cherbourg.
➡️ Fin d'incident, la circulation va progressivement reprendre dans le secteur.
⏳ Des retards sont cependant à… https://t.co/WkqUojtbVS pic.twitter.com/bzq3XwtHZJ
— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) August 30, 2026