 

Trains vers la Normandie : trafic toujours perturbé après un incident entre Poissy et Vernouillet


[ ACTUALISÉ ] - Un dérangement d’installation perturbe ce dimanche soir la circulation des trains au départ de Paris vers Rouen, Le Havre, Caen et Cherbourg. Le trafic est en revanche revenu à la normale dans le sens de la capitale.


Publié le Dimanche 30 Août 2026 à 20:31


Trains vers la Normandie : trafic toujours perturbé après un incident entre Poissy et Vernouillet
Les voyageurs à destination de la Normandie doivent s’attendre à des perturbations. Un incident affectant une installation ferroviaire entre Poissy et Vernouillet, dans les Yvelines, a désorganisé le trafic sur les lignes Paris–Rouen–Le Havre et Paris–Caen–Cherbourg.

À 19 h 20, SNCF Nomad Train signalait des difficultés dans les deux sens et estimait un retour à la normale vers 21 heures. La situation s’est améliorée depuis en direction de Paris.

Des perturbations au départ de Paris

Dans un nouveau point diffusé à 20 heures, la SNCF indique que les trains circulent désormais normalement de la Normandie vers Paris. Le trafic reste en revanche perturbé dans le sens Paris–Normandie.

Des agents sont mobilisés sur place pour remettre les installations en état. Les voyageurs sont invités à vérifier les horaires et la circulation de leur train avant de se rendre en gare.
 

Reprise progressive du trafic

La SNCF annonce vers 21h30 la reprise progressive de la circulation des trains vers la Normandie. Mais prévient que des retards sont cependant à prévoir jusqu’à la fin du service. 


Tags : Normandie, perturbations, SNCF, Yvelines

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