Trains vers la Normandie : trafic toujours perturbé après un incident entre Poissy et Vernouillet

Dans un nouveau point diffusé à 20 heures, la SNCF indique que les trains circulent désormais normalement de la Normandie vers Paris. Le trafic reste en revanche perturbé dans le sens Paris–Normandie.



Des agents sont mobilisés sur place pour remettre les installations en état. Les voyageurs sont invités à vérifier les horaires et la circulation de leur train avant de se rendre en gare.

