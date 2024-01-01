Eure : deux faucardeurs amphibies financés par la Région pour entretenir les mares de chasse

La remise des deux faucardeurs aura lieu ce lundi dans la matinée à la réserve de chasse de la fédération départementale des chasseurs de l'Eure, à Sainte-Opportune la Marelieu
Deux nouveaux faucardeurs amphibies seront officiellement réceptionnés ce lundi 31 août, sur la réserve de chasse de Sainte-Opportune-la-Mare, dans l’Eure. La présentation se déroulera en présence d’Hervé Morin, président de la Région Normandie, et de Dominique Monfilliatre, président de la Fédération régionale des chasseurs de Normandie.
Ces engins spécialisés peuvent rouler sur les berges, naviguer sur l’eau et couper la végétation aquatique. Ils doivent faciliter l’entretien des mares de chasse sans imposer leur assèchement.
Ces engins spécialisés peuvent rouler sur les berges, naviguer sur l’eau et couper la végétation aquatique. Ils doivent faciliter l’entretien des mares de chasse sans imposer leur assèchement.
Une subvention régionale de 228 800 euros
La Région Normandie a accordé en 2024 une subvention exceptionnelle de 228 800 euros à la Fédération régionale des chasseurs pour financer l’acquisition des deux machines.
Selon les promoteurs du projet, cette méthode doit permettre de contenir la végétation tout en maintenant un niveau d’eau permanent dans les mares. Un mode de gestion présenté comme favorable à la préservation de leur fonctionnement hydrologique et écologique.
Selon les promoteurs du projet, cette méthode doit permettre de contenir la végétation tout en maintenant un niveau d’eau permanent dans les mares. Un mode de gestion présenté comme favorable à la préservation de leur fonctionnement hydrologique et écologique.