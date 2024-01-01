Veules-les-Roses : des inscriptions injurieuses visent le maire et les touristes

Le maire de Veules-les-Roses a déposé une plainte auprès de la gendarmerie de Valmont - Illustration © Adobe Stock
Des inscriptions injurieuses ont été découvertes jeudi 27 août au matin sur un ancien bâtiment public de Veules-les-Roses, en Seine-Maritime. Elles visaient à la fois le maire de la commune, Yves Tasse, et les touristes.
Dans un communiqué publié vendredi, l’élu condamne des faits « graves et inacceptables », qui témoignent selon lui d’« une volonté de stigmatiser, d’insulter et d’attiser les divisions » au sein du village.
Dans un communiqué publié vendredi, l’élu condamne des faits « graves et inacceptables », qui témoignent selon lui d’« une volonté de stigmatiser, d’insulter et d’attiser les divisions » au sein du village.
Une plainte déposée à la gendarmerie
Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie afin d’identifier les auteurs et de les traduire devant la justice. Le maire rappelle que l’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique peut entraîner une peine de prison ou une amende.
Yves Tasse dénonce également les discours de rejet visant les visiteurs : « Notre village n’appartient à aucun groupe particulier et ne saurait devenir un territoire réservé au seul bénéfice de quelques-uns. »
Le maire assure qu’il poursuivra, avec son équipe municipale, « l’action engagée au service de notre commune, dans un esprit de dialogue, de tolérance et de respect de chacun ». Il promet parallèlement d’agir « avec détermination » pour que les auteurs soient identifiés.
Le maire assure qu’il poursuivra, avec son équipe municipale, « l’action engagée au service de notre commune, dans un esprit de dialogue, de tolérance et de respect de chacun ». Il promet parallèlement d’agir « avec détermination » pour que les auteurs soient identifiés.