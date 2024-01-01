 

Veules-les-Roses : des inscriptions injurieuses visent le maire et les touristes


Des inscriptions visant Yves Tasse et les visiteurs de la commune ont été découvertes sur un ancien bâtiment public. Le maire de Veules-les-Roses a déposé plainte auprès de la gendarmerie.


Publié le Samedi 29 Août 2026 à 15:24


Le maire de Veules-les-Roses a déposé une plainte auprès de la gendarmerie de Valmont - Illustration © Adobe Stock
Le maire de Veules-les-Roses a déposé une plainte auprès de la gendarmerie de Valmont - Illustration © Adobe Stock
Des inscriptions injurieuses ont été découvertes jeudi 27 août au matin sur un ancien bâtiment public de Veules-les-Roses, en Seine-Maritime. Elles visaient à la fois le maire de la commune, Yves Tasse, et les touristes.

Dans un communiqué publié vendredi, l’élu condamne des faits « graves et inacceptables », qui témoignent selon lui d’« une volonté de stigmatiser, d’insulter et d’attiser les divisions » au sein du village.

Une plainte déposée à la gendarmerie

Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie afin d’identifier les auteurs et de les traduire devant la justice. Le maire rappelle que l’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique peut entraîner une peine de prison ou une amende.

La lettre publiée par le maire de Veules-les-Roses sur les réseaux sociaux
La lettre publiée par le maire de Veules-les-Roses sur les réseaux sociaux

Yves Tasse dénonce également les discours de rejet visant les visiteurs : « Notre village n’appartient à aucun groupe particulier et ne saurait devenir un territoire réservé au seul bénéfice de quelques-uns. »

Le maire assure qu’il poursuivra, avec son équipe municipale, « l’action engagée au service de notre commune, dans un esprit de dialogue, de tolérance et de respect de chacun ». Il promet parallèlement d’agir « avec détermination » pour que les auteurs soient identifiés.



Tags : enquête, gendarmerie, i, jures, maire, Seine-Maritime, tags, Veules-les-Roses

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