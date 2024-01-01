Veules-les-Roses : des inscriptions injurieuses visent le maire et les touristes

Yves Tasse dénonce également les discours de rejet visant les visiteurs : « Notre village n’appartient à aucun groupe particulier et ne saurait devenir un territoire réservé au seul bénéfice de quelques-uns. »



Le maire assure qu’il poursuivra, avec son équipe municipale, « l’action engagée au service de notre commune, dans un esprit de dialogue, de tolérance et de respect de chacun ». Il promet parallèlement d’agir « avec détermination » pour que les auteurs soient identifiés.