Deux nouvelles victimes du coronavirus en Normandie : 7 décès en quinze jours

L’Agence régionale de santé de Normandie a été informée, ce vendredi 20 mars, du décès de deux personnes porteuses du coronavirus Covid-19. Il s’agit de deux hommes âgés de plus de 80 ans présentant des facteurs de risque importants.



Le premier est décédé à Caen (Calvados) et le second à Elbeuf (Seine-Maritime) . Le nombre total de décès depuis le début de l’épidémie est de 7 en Normandie.