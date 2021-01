Des élèves et enseignants positifs au Covid-19 : l’école Houdemare à Rouen fermée jusqu’au 27 janvier

Dans un communiqué de presse, la préfecture indique qu’elle a été informée que des élèves et enseignants de cette école avaient été testés positifs au Covid-19.



L'Agence régionale de santé de Normandie (ARS), en lien avec l’Éducation nationale, a procédé à une évaluation de la situation. Et « après analyse de la situation et sur préconisation de l’ARS, l’école sera fermée jusqu’au mercredi 27 janvier inclus ».



Les modalités de continuité pédagogique seront communiquées aux élèves et à leur famille par la direction de l’école, précise la préfecture dans ce même communiqué.