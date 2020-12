Déconfinement : fin des attestations de déplacement mais couvre-feu à partir du 15 décembre

Déconfinement : le Premier ministre, Jean Castex, a dévoilé ce soir les nouvelles mesures à observer à compter du 15 décembre :



* Plus besoin d’attestation de déplacement à compter du 15 décembre.



* Mise en place du couvre-feu à compter du 15 janvier de 20 heures à 6 heures, sauf le 24 décembre pour Noël.



* Pas de dérogation pour le nouvel An.



* Les déplacements inter-réglons sont possibles dès le 15 décembre.



* Ne sont pas autorisés à ouvrir, jusqu’au 7 janvier, les musées, théâtres, cinémas et enceintes sportives.