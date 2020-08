Dans l’Eure, le port du masque obligatoire dès demain sur les marchés... et à Giverny

La mesure concerne toute les personnes âgées de 11 ans et plus. Elle prend effet à compter de demain, jeudi 13 août et s’applique au sein des marchés de plein air, des salons et foires en extérieur, des braderies et des brocantes organisés dans le département de l’Eure.



De même, le port du masque est obligatoire pour les personnes de onze ans et plus, entre 9 heures et 19 heures, sur l’ensemble de la rue Claude Monet à Giverny.