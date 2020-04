Crise sanitaire : la Normandie compte, depuis ce week-end, 111 morts du Covid-19

Publié le 05/04/2020 à 19:14

Le nombre de cas confirmés, de personnes décédées, hospitalisées et en réanimation ne cesse d'évoluer de jour en jour. Plus que jamais, il est urgent de rester chez soi et de respecter le confinement