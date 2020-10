Covid-19 : les bars et restaurants contraints de fermer à 22 heures dans l’Eure

• Les bars et restaurants, « lieux propices à la circulation du virus », devront fermer leurs portes à 22h00 jusqu’à 6h. La vente à emporter reste possible.



• En cohérence et pour éviter toute concurrence déloyale, la vente d'alcool à emporter et sa consommation sur la voie publique seront interdites de 22h00 à 6h00



• Les vestiaires dans les équipements sportifs, où les risques de contamination sont importants, seront fermés. Les vestiaires des piscines ne sont pas concernés par cette mesure. Les activités scolaires et périscolaires ne sont pas visées par cette mesure.



• Les foires, les fêtes foraines (lorsqu’elles rassemblent plus de trois métiers forains), les foires à tout, les brocantes et les diverses ventes au déballage seront interdites. Les marchés restent autorisés.



• La jauge des grands rassemblements passe de 5 000 à 1 000 personnes en même temps.



« L’ensemble de ces nouvelles mesures visent à préserver la sécurité des personnes et à éviter l’engorgement des services de santé », justifie le préfet.