Covid-19 : le taux d’incidence reste stable en Normandie

Depuis le 4 janvier, la campagne mise en place dans la région a permis de vacciner 23 599 personnes (chiffre au 14 janvier) parmi les publics prioritaires.



A partir de lundi, la vaccination sera proposée aux personnes âgées de plus de 75 ans et celles atteintes de pathologies à haut risque (ces dernières devront disposer avant de se faire vacciner d’une ordonnance médicale établie par leur médecin traitant).



Pour prendre rendez-vous, plusieurs possibilités :



. sur internet : en se rendant sur le site www.sante.fr ou sur le site de l’ARS Normandie : l’internaute sera dirigé vers la fiche du centre de vaccination le plus proche de chez lui, qui lui permettra d’accéder à la plateforme de rendez-vous en ligne dédiée à ce centre



. par téléphone au 02 79 46 11 56, numéro régional accessible de 8h à 18h, 7j/7, ou au 0 800 009 110, numéro national vert accessible de 6h à 22h 7/7 pour être redirigé vers le standard téléphonique du centre le plus proche ou obtenir un accompagnement à la prise de rendez-vous.