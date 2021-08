Covid-19 : le taux d'incidence progresse plus lentement en Normandie qu'au niveau national

Entre le 25 et le 31 juillet, le nombre de personnes testées a augmenté de manière significative pour atteindre 125 266 (contre 107 405 personnes la semaine précédente). Le taux de positivité est resté constant à 3,1 % et 3 889 personnes ont présenté un résultat positif.



Les départements du Calvados et de la Seine-Maritime sont les deux départements les plus touchés avec des niveaux élevés de cas positifs supérieurs à 1 000.