Covid-19 : le taux d’incidence progresse moins vite en Normandie qu'au plan national, selon l’ARS

Entre le 18 et le 24 juillet, 107 405 personnes ont été testées dont 3 338 ont présenté un résultat positif : le taux de positivité atteint 3,1%.



Le département du Calvados se caractérise par un niveau très élevé de cas positifs (1 350 sur les 7 derniers jours) et influence fortement la moyenne régionale.



« Le dépistage reste l’une des meilleures armes pour lutter contre la propagation du virus », insiste l’ARS de Normandie. « Se faire tester est essentiel, y compris pour les personnes asymptomatiques, pour casser le plus rapidement possible les chaînes de contamination, en permettant le repérage précoce des cas Covid+ et leur mise à l’abri, et en limitant les risques de transmission ».