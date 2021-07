Covid-19 : le taux d’incidence en hausse, dopé par le variant Delta en Normandie

Comme le rappelle l’ARS, le dépistage reste l’une des meilleures armes pour lutter contre la propagation du virus. « Il est essentiel, y compris pour les personnes asymptomatiques, pour casser le plus rapidement possible les chaînes de contamination, en permettant le repérage précoce des cas Covid+ et leur mise à l’abri, et en limitant les risques de transmission. »