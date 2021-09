Covid-19 : le taux d’incidence en Normandie passe au-dessous du seuil d’alerte

L’incidence régionale passe désormais au-dessous du seuil d’alerte pour atteindre 47,34 nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, révèle l’Agence régionale de santé ce mardi soir. Cette incidence était de 65,5 lors du dernier point de situation, soit une diminution de 27,3 % en une semaine.



La Normandie est ainsi la région française présentant le taux d’incidence le plus faible. « Cette situation contenue dans la région fait écho aux chiffres élevés de la vaccination : au 5 septembre, 78,9 % des Normands éligibles sont complètement vaccinés, faisant de la Normandie la région la plus vaccinée au regard de la population concernée », se réjouit l’ARS.



La baisse de l’incidence s’observe dans tous les départements. Le Calvados, la Manche et l’Orne passent tous en dessous de la barre du seuil d’alerte, tandis que l’Eure et la Seine-Maritime sont à présent inférieurs à 60.