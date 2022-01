Covid-19 : le taux d’incidence a bondi de 56% en une semaine en Normandie

Le taux de positivité affiche une forte hausse : sur les 407 321 personnes testées entre le 2 et le 8 janvier, 75 250 d’entre elles ont présenté un résultat positif contre 48 604 la semaine précédente. Le taux de positivité monte à 18,47 % contre 16,6 % une semaine plus tôt.



Dans ce contexte de forte évolution, la vaccination se poursuit à un rythme soutenu. Au 9 janvier, selon les chiffres de l’ARS, ce sont 6 920 071 injections qui ont été réalisées en Normandie depuis le début de la campagne de vaccination dont 2 785 370 primo injections et 1 619 363 rappels.