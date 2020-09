Covid-19 : le préfet de la Seine-Maritime annoncera de nouvelles mesures sanitaires ce vendredi

Lors du point de situation mercredi, le ministre de la Santé avait précisé la nature des mesures et les dates de leur application concernant les zones en Alerte renforcée.



Les mesures qui s’appliqueront à compter du samedi 26 septembre sont :



• La jauge des rassemblements portée à 1000 personnes.



• L’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public.



• La fermeture de toutes les salles de sport pour les particuliers à l’exception de celles des établissements scolaires du secondaire. Les établissements sportifs peuvent accueillir des groupes scolaires et sportifs professionnels.



• La fermeture de toutes les salles des fêtes et salles polyvalentes pour les activités festives.



Enfin, concernant la fermeture partielle des bars, l’horaire de fermeture étant décidé par le préfet (au plus tard à 22h), la mesure s’appliquera à compter du lundi 28 septembre.