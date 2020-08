Covid-19 : le préfet de Seine-Maritime rend le masque obligatoire aux abords des écoles, collèges et lycées

• dans l'espace public, aux abords immédiats des entrées et des sorties des écoles, des collèges et des lycées. À noter que cette obligation s'applique du lundi au samedi inclus, aux horaires correspondant aux entrées et sorties des élèves;



• aux emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport scolaire.

Selon le préfet, cette mesure fait suite à la demande de différents maires de Seine-Maritime dans la perspective de la rentrée scolaire du 1er septembre, en accord avec le Rectorat et l'Agence régionale de santé de Normandie. Ainsi donc, le port du masque est obligatoire pour les personnes de onze ans et plus :