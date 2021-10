Covid-19 : le nombre de cas en Normandie en baisse de 21% en une semaine

Selon l’analyse de l’ARS, tous les départements sont au-dessous du seuil d’alerte. « Si les départements de l'Orne et du Calvados présentent une légère augmentation de leur taux d’incidence (alors qu’ils étaient en diminution depuis plusieurs semaines), ceci résulte de clusters et non pas d’une circulation accrue du virus en population générale », observe l’autorité de santé. .



Le département de la Seine-Maritime enregistre quant à lui la baisse la plus importante : -38,4 % en une semaine.