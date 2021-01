Covid-19 : le nombre de cas de contaminations ne faiblit toujours pas en Normandie

Le taux d’incidence (nombre de cas de contaminations pour 100 000 habitants) reprend sa progression très largement au-dessus du seuil d’alerte : il augmente de plus de 13 points pour atteindre 177,96 (contre 164,6 il y a quatre jours), indique l’Agence régionale de santé de Normandie dans son dernier point, ce mardi 19 janvier.



L’incidence augmente également dans tous les départements à l’exception du Calvados qui enregistre une baisse. Pour la Manche, l’Orne et la Seine-Maritime, cette hausse est supérieure à 20 points.



Les départements de l'Orne et de la Seine-Maritime présentent un taux d'incidence supérieur à 200 cas pour 100 000 habitants, le département de la Manche s'approche de ce seuil.



Le taux de positivité évolue également : il est désormais de 6,42 (contre 6,04 le 15 janvier). Le nombre de personnes hospitalisées diminue avec 1 277 hospitalisations pour COVID-19 au 18 janvier (contre 1302 quatre jours plus tôt), tandis que le nombre de patients en réanimation repasse à 103 (il était à 100 le 14 janvier).



Depuis le début de l’épidémie, 2348 personnes porteuses du Covid-19 sont décédées en Normandie (à l’hôpital et en EHPAD), dont 1663 depuis le 1er septembre.