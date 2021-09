Covid-19 : le centre de vaccination d'Evreux s'installe dans l'ancien lycée Notre-Dame

Outre le grand centre d’Evreux, le département de l'Eure compte 9 centres de vaccination, ouverts aux horaires suivants :



• Verneuil-sur-Avre : du lundi au samedi de 09h00 à 20h00 - 110 rue des poissonniers



• Les Andelys : du lundi au dimanche de 08h00 à 18h00. – Salle des fêtes – 28 Avenue du Général de Gaulle



• Bernay : du lundi au samedi de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 – Maison des associations, 8 rue Jacques Philippe Bréant



• Vernon : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 09h00 à 15h30, mardi et jeudi de 13h30 à 20h00. Ancien Collège César Lemaître, 8 rue Saint Lazare



• Val-de-Reuil : mardi au vendredi de 13h00 à 20h00 – Gymnase Jesse Owens, Parc des Sports – 2 chaussée de Ritterhude



• Grand Bourgtheroulde : du mercredi au vendredi de 13h00 à 18h00



• St-André de l’Eure : lundi 13/09, mercredi 15/09, jeudi 16/09, mardi 21/09, jeudi 23/09, vendredi 24/09, mardi 28/09, mercredi 29/09 et jeudi 30/09 de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 – 6 rue de Dreux



• Pont-Audemer : du lundi au vendredi de 08h00 à 20h00, samedi de 09h00 à 19h00 – 64 route de Lisieux



• Gisors : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 - Rue du Faubourg de Neaufles



Par ailleurs, de nombreuses opérations de vaccination sans rendez-vous sont organisées par l’Agence régionale de santé en partenariat avec le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 27) et le Centre hospitalier Eure-Seine :



• Samedi 18/09 : centre Leclerc de Menneval-Bernay – 10h00 – 19h00



• Samedi 25/09 : Intermarché Hyper Pont-Audemer – 10h00 – 19h00