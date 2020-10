Covid-19 : la circulation du virus s’accélère en Normandie, selon l’Agence régionale de santé

Dans la métropole de Rouen, placée en zone d’état d’urgence renforcée avec couvre-feu. », on observe une dégradation brutale par une progression extrêmement rapide du taux d’incidence (+75%) sur la métropole,, une hausse importante des hospitalisations sur le département de la Seine-Maritime (+50%) et enfin un taux de positivité à 16,4% sur la métropole.



« Cette accélération brutale et soudaine de ces indicateurs nécessite la mise en place de mesures renforcées pour freiner la propagation du virus », constate l’ARS dans son bilan bi-hebdomadaire.