Covid-19 : la circulation du virus baisse en Normandie, mais le taux d’incidence continue de progresser

Des disparités entre les cinq départements normands sont toujours observés. Le Calvados, après avoir connu une phase d’augmentation importante est le seul département à entamer une diminution bien qu’il continue d’avoir le taux d’incidence le plus important et descend sous le seuil des 200 cas pour 100 000 habitants.



À l'exception de l'Orne, tous les autres départements présentent un taux d'incidence supérieur à 100, comme on peut le voir ci-dessous :