Covid-19 : l’Eure et l’Orne affichent les plus forts taux d’incidence

En augmentation également, le taux de positivité est passé de 4,08% à 4,52% en une semaine. Entre le 28 novembre et le 4 décembre, 173 176 personnes ont été testées dont 7 824 (5 874 la semaine précédente) ont présenté un résultat positif. Un chiffre qui confirme la circulation soutenue du virus.



Pour faire face à la circulation épidémique, hier, lundi 6 décembre, le Premier ministre et le ministre des Solidarités et de la Santé ont annoncé de nouvelles mesures et ont invité chacun à limiter les rassemblements festifs dans la sphère privée et à recourir au télétravail 2 à 3 jours par semaine lorsque c’est possible.