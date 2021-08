Covid-19 : en Normandie, le taux d’incidence en baisse depuis 2 semaines

Le taux d'incidence continue de diminuer depuis deux semaines en Normandie, selon les derniers chiffres publiés ce mardi soir par l'Agence régionale de santé (ARS). Il passe au-dessous du seuil de 100 pour atteindre 90 nouveaux cas pour 100 000 habitants, soit une baisse de 19,9% par rapport à la semaine dernière (il était alors de 113,46 mardi dernier).



Cette diminution s’observe dans tous les départements, en particulier le Calvados (-34,5%) et la Manche (-32,4%), où la baisse est de plus de 30% sur une semaine. Seule la Seine-Maritime présente un taux d’incidence supérieur à 100 (114,4).



Dans l'Eure et l'Orne, cette diminution est respectivement de 6,7% et 3% avec des taux de 93,4 et 69 cas pour 100 000 habitants.



► Hospitalisations en légère augmentation



Au 30 août, 432 personnes étaient hospitalisées pour Covid-19 (contre 424 le 23 août), dont 66 en réanimation (contre 57 une semaine plus tôt). Le nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles est proche de 10 nouveaux séjours en moyenne par jour depuis plus de deux semaines. Les entrées directes en réanimation oscillent entre 1 et 3 entrées par jour en moyenne sur la même période, note l'ARS de Normandie.



► Un taux de positivité stable



Entre le 22 et le 28 août, 144 909 personnes ont été testées dont 2 975 ont présenté un résultat positif. Le taux de positivité reste stable (2,05% contre 2,26% lors du dernier point de situation). Seuls les départements de l’Eure (2,24%) et de la Seine-Maritime (2,54%) présentent des taux supérieurs à 2.