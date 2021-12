Covid-19 : en Normandie, le taux d’incidence augmente de 20 à 30 points chaque jour

A ce jour, mardi 28 décembre, la Normandie affiche un taux d’incidence de 420 cas pour 100 000 habitants, soit une augmentation quotidienne entre 20 et 30 points au cours des derniers jours, selon les derniers chiffres publiés ce soir par l’Agence régionale de santé a l’occasion du point hebdomadaire sur la circulation du virus.



Tous les départements affichent désormais des taux en augmentation et supérieurs à 300, notamment le Calvados, avec une incidence au-dessus de 400 et la Seine-Maritime, département où la circulation est la plus forte, qui dépasse désormais le seuil de 500.



Dans les autres départements :

• Eure : 383,2

• Manche : 313,4

• Orne : 350,3