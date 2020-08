Covid-19 : des masques lavables vont être distribués aux 61 000 collégiens de Seine-Maritime

Le 1er septembre prochain, la rentrée concernera cette fois-ci l’ensemble des élèves. « C’est une bonne nouvelle car la reprise normale de l’activité scolaire est fondamentale pour le développement des enfants et adolescents. Pour garantir la santé de tous, le Gouvernement a ordonné le port du masque, même en classe ».



Ces masques lavables et réutilisables, « produits par des entreprises et des acteurs de l’économie sociale et solidaire français », ont été commandés de telle sorte que chacun des 61 000 collégiens des établissements publics et privés puisse être assuré d’effectuer sa rentrée scolaire dans les meilleures conditions possibles.



Les masques seront livrés dans les prochains jours aux établissements qui auront la charge de les distribuer aux élèves.