Covid-19. Vaccination sans rendez-vous dans des centres commerciaux de l’agglo du Havre

Des points de vaccination sans rendez-vous, uniquement pour les primo-injections, sont organisés dans les grands centre commerciaux de l’agglomération havraise :



• Centre commercial Grand Cap (Mont-Gaillard) mercredi 25 août de 11 h à 18 h.



• Centre commercial La Lézarde (Montivilliers) mercredi 25 août de 11 h à 18 h.



• Centre commercial Océane (Gonfreville-l’Orcher) vendredi 27 août de 11 h à 18 h.



Sur l’ensemble de ces sites, il convient de se présenter avec une pièce d’identité et une carte vitale.



Cette opération est à l’initiative de Le Havre Seine Métropole, Sextant 76 et l’Agence régionale de Santé de Normandie, en collaboration avec les pharmacies, les centres commerciaux et les communes concernées.