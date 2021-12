Covid-19. Trois cas du variant Omicron détectés en Normandie, en Seine-Maritime et dans la Manche

L’Agence régionale de santé de Normandie a révélé, ce mardi soir, lors de son point de situation hebdomadaire que trois cas du variant Omicron avaient été détectés, en Normandie, dans la Manche et en Seine-Maritime.



Les personnes concernées, qui n’ont pas de lien entre elles, ont toutes observé un isolement strict depuis leur dépistage. Leurs entourages et contacts à risque ont également été testés et isolés, indique l’ARS.