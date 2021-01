Covid-19. Recrudescence des hospitalisations : le CHU de Rouen déclenche son plan blanc

Les chiffres publiés ce vendredi soir sur la circulation du virus en Normandie sont toujours plus inquiétants. Le taux d’incidence régional continue d’évoluer, affirme l'Agence régionale de santé (ARS) : il augmente de 6 points pour atteindre 184,3 (contre 177,96 le 19 janvier).



Les départements de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime présentent un taux d'incidence supérieur à 200 cas pour 100 000 habitants. La Manche progresse particulièrement (+ 41,8 points) et témoigne de la plus forte incidence parmi les 5 départements normands.



Le taux de positivité évolue également : il est désormais de 6,8 (contre 6,42 le 19 janvier).



La Normandie compte à ce jour 119 clusters en cours d’investigation, dont 38 en EPHAD, 24 en établissements de santé, 24 en milieu scolaire et 22 en milieu professionnel.



Depuis le début de l’épidémie, 2429 personnes porteuses du coronavirus sont décédées dans la Région (à l’hôpital et en EHPAD), dont 1744 depuis le 1er septembre, soit 81 de plus par rapport à lundi.