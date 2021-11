Covid-19. En Normandie, le taux d'incidence a quasiment doublé en une semaine

L’épidémie de Covid-19 connaît une très forte accélération en Normandie. Les chiffres publiés ce mardi soir par l’Agence de santé (ARS) font apparaître que le taux d’incidence a quasiment doublé par rapport à la semaine passée (+87,5 %), pour s’établir à 118,93 cas pour 100 000 habitants contre 63,24 lors du dernier point de situation.



Tous les départements connaissent une importante augmentation de leur incidence. L’Orne est à ce jour le département qui enregistre à la fois la croissance la plus rapide (+111,8 %) et le taux d’incidence le plus élevé (188,2). La Seine-Maritime (+102 %) et l’Eure (+87,2 %) connaissent également une hausse conséquente de leur incidence, tout comme le Calvados (+73,2 %) et la Manche (+52,4 %) dans une moindre mesure.