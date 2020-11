Coronavirus : une lente décrue des hospitalisations s'est amorcée en Normandie

En Normandie, la pression épidémique reste forte mais se réduit, résume l'Agence régionale de santé (ARS) dans son dernier point de situation, vendredi 27 novembre. Tout en indiquant que « les mesures de freinage ont permis de ralentir la circulation du virus, qui demeure toutefois encore élevée ».



Les chiffres publiés ce soir font état d'un taux d’incidence qui continue de baisser et atteint 104,59 pour 100 000 habitants (contre 135,77 mardi dernier). Une diminution du taux d’incidence des 65 ans et plus est également constatée.



Le taux de positivité observe également une diminution et atteint 10,35 % (contre 12,04% il y a trois jours).



Du 18 au 24 novembre, 33 371 personnes ont été testées dans la région dont 3455 étaient positives.