Coronavirus : une légère baisse du taux d'incidence est constatée en Normandie

La campagne de vaccination nationale a démarré en France. « Le vaccin est l’un des moyens de faire face au virus de la Covid-19, il constitue une véritable source d’espoir », martèlent les autorités sanitaires.



En Normandie, une phase de lancement de cette première étape débutera la semaine du 4 janvier. Pour le lancement de cette phase, une quinzaine d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou d’unités de soins de longue durée (USLD) de statut public ou privé et répartis sur l’ensemble de la région, volontaires, en capacité de réaliser les consultations pré vaccinales et disposant (pour les EHPAD) d’un médecin coordonnateur, sont en cours d’identification par l’Agence régionale de santé.



Cette phase pilote devrait se dérouler jusqu’au 17 janvier avant de s’étendre à l’ensemble des EHPAD et USLD de la région à partir du 18 janvier. Les établissements seront approvisionnés en vaccins tout au long de cette première étape qui durera 6 à 8 semaines, le vaccin nécessitant l’administration d’une deuxième dose 21 jours après la première injection.