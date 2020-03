Coronavirus : une femme de 73 ans est morte à Elbeuf, 58 nouveaux cas en Normandie

Au 21 mars, 345 personnes ont été testées positives au COVID-19 en Normandie, dont 58 nouveaux cas depuis hier vendredi : 16 dans la Manche, 14 dans le Calvados, 19 en Seine-Maritime, 4 dans l’Eure et 5 dans l’Orne.



C’est désormais la Seine-Maritime qui compte le plus grand nombre de personnes testées positives avec 128 cas. Le Calvados en compte 99, la Manche 63, L’Eure 40 et l’Orne 15.



A ce jour en Normandie, 98 personnes sont hospitalisées : 17 dans la Manche, 9 dans le Calvados, 61 dans la Seine-Maritime, 7 dans l’Eure, 4 dans l’Orne.