Coronavirus : un 10e mort, un homme de 83 ans, et 49 nouveaux cas en Normandie en 24 heures

Un homme de 83 ans porteur du coronavirus est décédé en Seine-Maritime. C'est la 10ème victime en Normandie depuis le début de l’épidémie (9 hommes et 1 femme, avec un âge médian de 80 ans).



A ce jour, et depuis le 24 février, 511 personnes ont été testées positives au Covid-19* en Normandie, rappelle l'Agence régionale de sante (ARS). 49 nouveaux cas** ont été confirmés entre hier (dimanche) et aujourd"hui.



La Seine-Maritime enregistre à elle seule 25 nouveaux cas ces dernières 24 heures, ce qui porte à 195 le nombre de malades depuis le 24 février.



Des nouveaux cas sont également confirmés dans la Manche (10), le Calvados (1), l'Eure (9), l'Orne (4)



146 personnes sont actuellement hospitalisées, soit 20 de plus qu'hier : 20 dans la Manche, 23 dans le Calvados, 82 en Seine-Maritime, 15 dans l’Eure et 6 dans l’Orne.



(** résultats partiels pour la journée du 23 mars : les données issues des laboratoires d’analyses seront consolidées lors du point de situation de demain).