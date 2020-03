Coronavirus : trois décès de plus et 102 nouveaux cas en Normandie depuis hier mardi

L’Agence régionale de santé a été informée du décès à l’hôpital de trois personnes porteuses du coronavirus Covid-19 : une dans la Manche, une dans l’Orne et une dans la Seine-Maritime. Le nombre total de décès en milieu hospitalier depuis le début de l’épidémie est de 19 en Normandie (13 hommes et 6 femmes, avec un âge médian de 79 ans).



A ce jour, 688 personnes ont été testées positives au COVID-19 en Normandie, dont 102 nouveaux cas entre hier et aujourd’hui, mercredi.



Selon le dernier bilan publié ce mercredi en fin d’après-midi, actuellement, 226 personnes sont hospitalisées en Normandie :

- 47 personnes dans le Calvados

- 22 dans l’Eure

- 21 dans la Manche

- 11 dans l’Orne

- 125 dans la Seine-Maritime



Depuis début mars, 49 personnes sont sorties de l’hôpital.