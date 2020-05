Coronavirus : trois décès dans l'Eure et un dans l'Orne, en 24 heures

Le coronavirus a encore fait quatre morts en Normandie, depuis hier mercredi : trois dans l’Eure et un dans l’Orne. Ce qui porte à 391 le nombre de décès depuis le début de l'épidémie, indique l'Agence régionale de santé (ARS), dans son bilan journalier de ce jeudi 14 mai.



Par ailleurs, 496 personnes sont toujours hospitalisées dans les différents hôpitaux des cinq départements de la région : 134 dans le Calvados, 107 dans l’Eure, 49 dans la Manche, 53 dans l’Orne et 153 en Seine-Maritime. Soit trente-quatre de moins (-6,4%) qu'il y a trois jours.



En diminution également, les patients en réanimation : elles sont ce jeudi soir 43, soit neuf de moins en soixante-douze heures.



1266 personnes sont sorties de l'hôpital et ont pu regagner leur domicile après guérison.



Au cours de la journée d'hier, mercredi 13 mai, 20 passages pour suspicion de Covid-19 ont été enregistrés dans les services d’urgences hospitalières de la région et 16 consultations pour la même raison ont été enregistrées par SOS Médecins en Normandie.



Dans les EHPAD (établissements d'hospitalisations pour personnes âgées dépendantes) le nombre s'élève à 252 décès à ce jour.