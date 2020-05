Coronavirus : quatre nouvelles victimes à déplorer en Normandie, en 24 heures

Quatre patients sont morts en vingt-quatre heures du coronavirus : deux dans le Calvados et deux dans la Manche. Le nombre de décès liés au Covid-19 en Normandie, depuis le début de l'épidémie, s'élève à 383, ce mardi 12 mai.



Le décompte journalier de l'Agence régionale de santé (ARS) fait état à ce jour de 520 personnes hospitalisées dans les cinq départements normands, soit une diminution de 1,7 % depuis samedi. Dans le détail : 142 dans le Calvados, 111 dans l’Eure, 48 dans la Manche, 59 dans l’Orne et 160 en Seine-Maritime. 43 d'entre elles sont en réanimation, soit 15 de moins par rapport à samedi.



1 234 personnes sont sorties de l'hôpital et ont regagné leur domicile après guérison.



Au cours de la journée du lundi 11 mai, 13 passages pour suspicion de Covid-19 ont été enregistrés dans les services d’urgences hospitalières de la région et 25 consultations pour la même raison ont été enregistrées par SOS Médecins en Normandie.



Dans les établissements d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 252 décès ont été enregistrés.