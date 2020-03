Coronavirus : quatre décès en Seine-Maritime et deux dans la Manche ces dernières 24 heures

Dans son dernier bilan publié ce dimanche 29 mars, l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie fait état du décès en milieu hospitalier, depuis hier, de six personnes porteuses du coronavirus Covid-19 : deux dans la Manche et quatre en Seine-Maritime. Le nombre total de décès depuis le début de l’épidémie est de 32 en Normandie (22 hommes et 10 femmes, avec un âge médian de 81 ans).



Selon les autorités sanitaires, 464 personnes sont hospitalisées actuellement en Normandie, soit une augmentation de 77% en 72 heures depuis le jeudi 26 mars où 262 personnes étaient hospitalisées : 97 dans le Calvados, 39 dans l’Eure, 37 dans la Manche, 25 dans l’Orne et 266 dans la Seine-Maritime



Parmi elles, 123 sont en réanimation.



Depuis début mars, 103 personnes sont sorties de l’hôpital, indique l’ARS.