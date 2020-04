Coronavirus : plus de 1 000 patients hospitalisés sont ressortis guéris en Normandie

* Le total des décès est la somme des décès survenus à l’hôpital et des décès survenus au sein des établissements - ESMS (hors hôpital) - ** ESMS : établissements sociaux et médico-sociaux.



Précision de Santé Publique France : suite à une erreur d’analyse, le nombre de cas total a été surestimé le 27/04/20 ainsi que le nombre de nouveaux cas rapportés en 24h. Ainsi, le 27/04/20, le nombre de cas total était de 125 770 et le nombre de nouveaux cas rapportés en 24h était de + 1 195.