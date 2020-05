Coronavirus : les derniers chiffres clés en Normandie au lundi 18 mai

Depuis son dernier point de situation, publié vendredi 15 mai, l’Agence régionale de santé (ARS) ne communique plus quotidiennement les chiffres des personnes décédées du coronavirus, hospitalisées et en réanimation en Normandie.



Cependant, deux bilans seront publiés chaque semaine, le mardi et vendredi, à partir de nouveaux indicateurs de suivi de l’épidémie.



Pour autant, Santé publique France continue d’établir chaque jour sur son site un point de la situation département par département.