Coronavirus : les chiffres clés de ces dernières 24 heures en Normandie

* Le total des décès est la somme des décès survenus à l’hôpital et des décès survenus au sein des établissements - ESMS (hors hôpital) - ** ESMS : établissements sociaux et médico-sociaux.





Les chiffres clés dans le Monde et en Europe a ce jour ⤵️



Cas confirmés dans le monde : 3 388 665, dont 1 154 757 en Europe.



Décès dans le monde : 243 312, dont 135 226 en Europe.



# (source ECDC)