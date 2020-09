Coronavirus : le taux de reproduction du virus a dépassé le seuil d’alerte en Normandie

Un cluster est le fait d’identifier au moins 3 cas confirmés ou probables, dans une période de 7 jours, et qui appartiennent à une même communauté ou ont participé à un même rassemblement.



L’apparition de ces clusters reflète une circulation virale réelle, mais contrôlée, qui implique une vigilance accrue de la part de l’ensemble de la population. « Elle doit nous inciter à respecter les mesures barrières, y compris lors de rassemblements avec famille et amis », insiste l’ARS.



Depuis le début de l’épidémie, 653 personnes porteuses du coronavirus Covid-19 sont décédées en Normandie, à l’hôpital et en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).