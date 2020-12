Coronavirus : le taux d’incidence repart à la hausse en Normandie, s’inquiète l’Agence régionale de santé

Ainsi que le répètent les autorités sanitaires, la saison hivernale est propice à la circulation du virus et sa transmission. « Plus que jamais, l’enjeu réside dans le respect des gestes barrières et le repérage précoce des cas positifs, leur isolement et l’identification de leurs contacts. Il s’agit de casser au plus tôt la chaîne de contamination pour freiner l’épidémie ».



Comme le martèle l’Agence régionale de santé, la stratégie « Tester, Alerter, Protéger » et la participation de chacun à ce dispositif sont des conditions indispensables à la réussite de la levée progressive des mesures de confinement, qui reste conditionnée à la maîtrise effective des contaminations.