Coronavirus : le taux d'incidence diminue en Normandie, mais toujours autant d'hospitalisations

Au-delà des revalorisations salariales engagées dans le cadre du Ségur, la crise rappelle l’importance d’améliorer rapidement les conditions de travail a l’hôpital, martèle l'Agence régionale de santé.



Dans le cadre du Ségur de la santé, détaille-t-elle, 650 millions d'euros supplémentaires seront ainsi consacrés aux investissements du quotidien des établissements de santé, dont 27 millions en Normandie. « Il s’agit de soutenir l’investissement du quotidien des établissements de santé publics et privés ».



Afin d’apporter des réponses adaptées aux besoins des territoires, l’ARS Normandie indique qu'elle engage « dès à présent la concertation avec l’ensemble des acteurs, pour être prête à déléguer les crédits dans les prochaines semaines ».



Cette enveloppe va permettre, selon elle, aux hôpitaux de renouveler rapidement les équipements et matériels indispensables au travail des équipes au quotidien. « Les communautés médicales et soignantes seront associées aux choix et aux achats retenus pour l'utilisation de ce budget au sein de chaque établissement ».