Coronavirus : le nombre des malades hospitalisés et en réanimation est toujours en recul, en Normandie

435 personnes sont hospitalisées en Normandie, dont 33 en réanimation, selon le dernier bilan publié par Sante publique France, vendredi 22 mai. Depuis le début de l'épidémie, 407 patients sont décédés en milieu hospitalier dans la région, dont deux dans le Calvados ces dernières 48 heures.



Le nombre de personnes sorties de l'hôpital et retournées à domicile après guérison s'élève aujourd'hui à 1 364 (il était de 1 342 mercredi).



Depuis la levée progressive du confinement, il y a maintenant douze jours, le nombre de nouvelles hospitalisations reste toujours inférieur à 10 en Normandie. « Une baisse progressive du nombre d’hospitalisations s’amorce », observent les autorités sanitaires.



Les chiffres parlent d'eux-mêmes : une diminution de 6,5% de personnes hospitalisées et de 13,9 % en réanimation est constatée par l'Agence régionale de santé entre le mardi 19 mai et le jeudi 21 mai.



Autre indicateur, sur 16 776 tests réalisés depuis le 11 mai en Normandie, 224 se sont révélés positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 1,3%, en constante diminution.



Les nombres et taux de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 sont en diminution depuis mi-mars et sont actuellement faibles, relève l'ARS, dans son dernier point de situation.



Enfin, depuis le début de la surveillance épidémiologique dans les établissements d’hospitalisation pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), 253 décès ont été enregistrés, dont 62 à l’hôpital.