Coronavirus : le nombre de personnes en réanimation continue de régresser en Normandie

Concernant les hospitalisations, le chiffre est en augmentation de 2,7%, passant de 697 à 716 patients. Ces derniers sont actuellement soignés dans des hôpitaux des cinq départements normands : 162 personnes dans le Calvados, 94 dans l’Eure, 72 dans la Manche, 73 dans l’Orne et 315 dans la Seine-Maritime. A noter que les transferts d’Île-de-France sont comptabilisés dans ce total.



Pour être complet, précisons que 586 personnes ont quitté l'hôpital après guérison et sont retournées à domicile.



A ce jour, et depuis le 24 février, 2 708 personnes ont été testées positives au Covid-19 en Normandie (+ 62 nouveaux cas depuis hier).



Dans les EHPAD de la région, qui en compte 380, 99 décès liés au coronavirus ont été enregistrés, selon les chiffres à la disposition de l'Agence régionale de santé.